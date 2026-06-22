期指平開報23892，國指期貨升20點報7980

期指平開報23892，國指期貨高開20點報7980，科指期貨高開9點報4604。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票
22/06/2026 09:15
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