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22/06/2026 16:31

即月期指最後交易價23761跌131點，低水8點

　　即月期指最後交易價23761，跌131點，低水8點，暫成交97296張。即月國指期貨最後交易價7914，跌46點，低水1點，暫成交125819張。另外，即月科指期貨最後交易價4553，跌42點，高水4點，暫成交138395張。
《經濟通通訊社22日專訊》

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22/06/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數225360張，減逾萬七張

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