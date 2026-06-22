即月期指最後交易價23761跌131點，低水8點

即月期指最後交易價23761，跌131點，低水8點，暫成交97296張。即月國指期貨最後交易價7914，跌46點，低水1點，暫成交125819張。另外，即月科指期貨最後交易價4553，跌42點，高水4點，暫成交138395張。

《經濟通通訊社22日專訊》