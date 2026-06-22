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22/06/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報23795點，升34點，高水26點

　　即月期指在夜期時段開市報23776點，升15點，高水7點，最新報23795點，升34點，高水26點，合約成交268張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報7916點，升2點，高水1點，最新報7927點，升13點，高水12點，合約成交380張。
《經濟通通訊社22日專訊》

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