【夜期時段】即月期指最新報23795點，升34點，高水26點

即月期指在夜期時段開市報23776點，升15點，高水7點，最新報23795點，升34點，高水26點，合約成交268張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7916點，升2點，高水1點，最新報7927點，升13點，高水12點，合約成交380張。

《經濟通通訊社22日專訊》