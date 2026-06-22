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22/06/2026 19:15

《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國及英國公布PMI

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英倫銀行委員泰勒23日發表講話
▷ 多國將公布PMI及香港5月CPI數據
▷ 香港多家公司公布業績，基石投資者持股解禁

　　英倫銀行委員發表講話，及美國及英國公布PMI，料為周二（23日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。周二本港時間7:50am，日本央行公布6月15-16日政策會議意見摘要。9:55am，英倫銀行MPC委員泰勒發表講話。

*澳洲公布製造業PMI，本港公布CPI*

　　數據方面，周二7:00am（本港時間．下同），澳洲公布6月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布5月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.7%擴大至1.9%。同一時間，英國公布6月製造業採購經理人指數，料由53.9降至53.5；6月綜合採購經理人指數料由49.7升至50.5；6月服務業採購經理人指數料由49.3升至50.1。9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由55.1降至54.5；6月綜合採購經理人指數料由51.5升至52.1；6月服務業採購經理人指數料由50.7升至51。

　　在本港，明日公布業績的公司有:寶光實業(00084)、安全貨倉(00237)、有利集團(00406)、域能控股(00442)、怡邦行控股(00599)、環科國際(00657)、海峽石油化工(00852)、中港照相(01123)、南南資源(01229)、百樂皇宮(02536)、雅各臣科研製藥(02633)、金至尊集團(02882)、智中國際(06063)、永順控股香港(06812)等。

　　此外，明日翰思艾泰-B(03378)將有基石投資者持股解禁。

　　另外，美國周四（25日）公布5月個人消費開支(PCE)物價指數及首季GDP第二次修正值。
《經濟通通訊社22日專訊》

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