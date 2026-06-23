期指高開34點報23795，國指期貨升7點報7921

期指高開34點報23795，國指期貨高開7點報7921，科指期貨高開7點報4560。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票
23/06/2026 09:15
期指高開34點報23795，國指期貨高開7點報7921，科指期貨高開7點報4560。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票
下一篇新聞︰23/06/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7541.75升0.5點
23/06/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數147227張，增12546張
23/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數255249張，增逾萬八張
23/06/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數236308張，增逾萬張
22/06/2026 19:15 《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國及英國公布PMI
22/06/2026 19:09 《日入而息》英國首相施紀賢宣布辭任，港交所優化客戶按金規定
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N