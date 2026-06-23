即月期指最後交易價23325跌436點，低水11點

即月期指最後交易價23325，跌436點，低水11點，暫成交111671張。即月國指期貨最後交易價7753，跌161點，低水6點，暫成交165039張。另外，即月科指期貨最後交易價4395，跌158點，低水4點，暫成交196925張。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/06/2026 16:31
即月期指最後交易價23325，跌436點，低水11點，暫成交111671張。即月國指期貨最後交易價7753，跌161點，低水6點，暫成交165039張。另外，即月科指期貨最後交易價4395，跌158點，低水4點，暫成交196925張。
《經濟通通訊社23日專訊》
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