【夜期時段】即月期指最新報23356點，升31點，高水20點

即月期指在夜期時段開市報23332點，升7點，低水4點，最新報23356點，升31點，高水20點，合約成交557張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7771點，升18點，高水12點，最新報7767點，升14點，高水8點，合約成交512張。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/06/2026 17:20
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