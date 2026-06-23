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23/06/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報23356點，升31點，高水20點

　　即月期指在夜期時段開市報23332點，升7點，低水4點，最新報23356點，升31點，高水20點，合約成交557張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報7771點，升18點，高水12點，最新報7767點，升14點，高水8點，合約成交512張。
《經濟通通訊社23日專訊》

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23/06/2026 09:15  期指高開34點報23795，國指期貨升7點報7921

23/06/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7541.75升0.5點

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