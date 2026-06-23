【夜期時段】即月期指最新報23356點，升31點，高水20點

即月期指在夜期時段開市報23332點，升7點，低水4點，最新報23356點，升31點，高水20點，合約成交557張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7771點，升18點，高水12點，最新報7767點，升14點，高水8點，合約成交512張。

《經濟通通訊社23日專訊》