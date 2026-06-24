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24/06/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數256943張增1694張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為256943張，較前增1694張；若計入其他月份的未平倉合約，總數336152張，增13639張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/06(二)256943169433615213639
22/06(一)2552491851632251325504
18/06(四)236733-29657297009-25949
17/06(三)2663902581132295846126
16/06(二)24057932102768323787

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/06(二)102306-1278149787-3543
22/06(一)103584-2880153330-837
18/06(四)10646428181541674506
17/06(三)1036461464914966132639
16/06(二)8899760011170226561

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

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