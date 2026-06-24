即月期指最後交易價23390升75點，低水22點

即月期指最後交易價23390，升75點，低水22點，暫成交172033張。即月國指期貨最後交易價7754，升1點，低水11點，暫成交210583張。另外，即月科指期貨最後交易價4478，升83點，低水1點，暫成交280661張。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/06/2026 16:31
即月期指最後交易價23390，升75點，低水22點，暫成交172033張。即月國指期貨最後交易價7754，升1點，低水11點，暫成交210583張。另外，即月科指期貨最後交易價4478，升83點，低水1點，暫成交280661張。
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