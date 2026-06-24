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期貨新聞

24/06/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報23369點，跌21點，低水43點

　　即月期指在夜期時段開市報23373點，跌17點，低水39點，最新報23369點，跌21點，低水43點，合約成交258張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報7763點，升9點，低水2點，最新報7749點，跌5點，低水16點，合約成交436張。
《經濟通通訊社24日專訊》

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24/06/2026 09:07  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7453.75升16.25點

24/06/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數243513張增7205張

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