【夜期時段】即月期指最新報23369點，跌21點，低水43點

即月期指在夜期時段開市報23373點，跌17點，低水39點，最新報23369點，跌21點，低水43點，合約成交258張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7763點，升9點，低水2點，最新報7749點，跌5點，低水16點，合約成交436張。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/06/2026 17:20
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