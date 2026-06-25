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期貨新聞

25/06/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數126636張，減26356張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為126636張，較前減26356張；若計入其他月份的未平倉合約，總數191361張，增6049張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/06(三)126636-263561913616049
23/06(二)152992576518531212853
22/06(一)1472271254617245917383
18/06(四)134681-16899155076-17043
17/06(三)15158049821721196829

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/06(三)40889-1106268067-1373
23/06(二)519511502694403570
22/06(一)50449-162865870900
18/06(四)520773092649703354
17/06(三)48985-229961616-702

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

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