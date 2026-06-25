恒指期貨現貨月份未平倉合約總數126636張，減26356張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為126636張，較前減26356張；若計入其他月份的未平倉合約，總數191361張，增6049張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/06(三)
|126636
|-26356
|191361
|6049
|23/06(二)
|152992
|5765
|185312
|12853
|22/06(一)
|147227
|12546
|172459
|17383
|18/06(四)
|134681
|-16899
|155076
|-17043
|17/06(三)
|151580
|4982
|172119
|6829
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/06(三)
|40889
|-11062
|68067
|-1373
|23/06(二)
|51951
|1502
|69440
|3570
|22/06(一)
|50449
|-1628
|65870
|900
|18/06(四)
|52077
|3092
|64970
|3354
|17/06(三)
|48985
|-2299
|61616
|-702
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
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