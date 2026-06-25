期指低開16點報23374，國指期貨升4點報7758

期指低開16點報23374，國指期貨高開4點報7758，科指期貨高開10點報4488。
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票
25/06/2026 09:15
期指低開16點報23374，國指期貨高開4點報7758，科指期貨高開10點報4488。
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票
下一篇新聞︰25/06/2026 09:11 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7456.0升27.75點
25/06/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數126636張，減26356張
25/06/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192002張減逾五萬一張
25/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數219329張減逾三萬七張
24/06/2026 19:32 《再戰明天》澳洲公布失業率，美國公布個人消費等數據
24/06/2026 19:27 《日入而息》智譜傳配股籌數十億美元，東亞下調今年底恒指目標至27100點
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF