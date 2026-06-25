【夜期時段】即月期指最新報23063點，跌18點，低水14點

即月期指在夜期時段開市報23081點，無升跌，高水4點，最新報23063點，跌18點，低水14點，合約成交411張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7612點，升3點，高水4點，最新報7607點，跌2點，低水1點，合約成交816張。
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票
25/06/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報23081點，無升跌，高水4點，最新報23063點，跌18點，低水14點，合約成交411張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7612點，升3點，高水4點，最新報7607點，跌2點，低水1點，合約成交816張。
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票
下一篇新聞︰25/06/2026 16:59 《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布個人消費等數據
25/06/2026 16:46 即月期指最後交易價23081跌309點，成交154092張
25/06/2026 16:31 即月期指最後交易價23081跌309點，高水4點
25/06/2026 15:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7479.0升50.75點
25/06/2026 09:15 期指低開16點報23374，國指期貨升4點報7758
25/06/2026 09:11 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7456.0升27.75點
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF