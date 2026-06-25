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期貨新聞

25/06/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報23063點，跌18點，低水14點

　　即月期指在夜期時段開市報23081點，無升跌，高水4點，最新報23063點，跌18點，低水14點，合約成交411張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報7612點，升3點，高水4點，最新報7607點，跌2點，低水1點，合約成交816張。
《經濟通通訊社25日專訊》

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