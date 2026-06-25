【夜期時段】即月期指最新報23063點，跌18點，低水14點

即月期指在夜期時段開市報23081點，無升跌，高水4點，最新報23063點，跌18點，低水14點，合約成交411張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7612點，升3點，高水4點，最新報7607點，跌2點，低水1點，合約成交816張。

《經濟通通訊社25日專訊》