恒指期貨現貨月份未平倉合約總數87863張，減38773張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為87863張，較前減38773張；若計入其他月份的未平倉合約，總數197377張，增6016張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/06(四)
|87863
|-38773
|197377
|6016
|24/06(三)
|126636
|-26356
|191361
|6049
|23/06(二)
|152992
|5765
|185312
|12853
|22/06(一)
|147227
|12546
|172459
|17383
|18/06(四)
|134681
|-16899
|155076
|-17043
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/06(四)
|31479
|-9410
|66413
|-1654
|24/06(三)
|40889
|-11062
|68067
|-1373
|23/06(二)
|51951
|1502
|69440
|3570
|22/06(一)
|50449
|-1628
|65870
|900
|18/06(四)
|52077
|3092
|64970
|3354
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票