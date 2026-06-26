即月期指最後交易價22700跌381點，高水28點

即月期指最後交易價22700，跌381點，高水28點，暫成交120202張。即月國指期貨最後交易價7469，跌140點，高水8點，暫成交215124張。另外，即月科指期貨最後交易價4263，跌146點，高水7點，暫成交236435張。

《經濟通通訊社26日專訊》