即月期指最後交易價22700跌381點，高水28點

即月期指最後交易價22700，跌381點，高水28點，暫成交120202張。即月國指期貨最後交易價7469，跌140點，高水8點，暫成交215124張。另外，即月科指期貨最後交易價4263，跌146點，高水7點，暫成交236435張。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 16:31
即月期指最後交易價22700，跌381點，高水28點，暫成交120202張。即月國指期貨最後交易價7469，跌140點，高水8點，暫成交215124張。另外，即月科指期貨最後交易價4263，跌146點，高水7點，暫成交236435張。
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