  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

26/06/2026 16:31

即月期指最後交易價22700跌381點，高水28點

　　即月期指最後交易價22700，跌381點，高水28點，暫成交120202張。即月國指期貨最後交易價7469，跌140點，高水8點，暫成交215124張。另外，即月科指期貨最後交易價4263，跌146點，高水7點，暫成交236435張。
《經濟通通訊社26日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰26/06/2026 17:02  《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數

下一篇新聞︰26/06/2026 15:02  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7398.75跌24.5點

其他
More

26/06/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報22653點，跌47點，低水19點

26/06/2026 09:15  期指低開193點報22888，國指期貨跌33點報7576

26/06/2026 09:09  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7428.0升4.75點

26/06/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數169928張減逾四萬九張

26/06/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數155067張減逾三萬六張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談...

25/06/2026 10:01

中東戰火

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區