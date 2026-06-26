【夜期時段】即月期指最新報22653點，跌47點，低水19點

即月期指在夜期時段開市報22664點，跌36點，低水8點，最新報22653點，跌47點，低水19點，合約成交210張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7450點，跌19點，低水11點，最新報7455點，跌14點，低水6點，合約成交1229張。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 17:20
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