【夜期時段】即月期指最新報22653點，跌47點，低水19點

即月期指在夜期時段開市報22664點，跌36點，低水8點，最新報22653點，跌47點，低水19點，合約成交210張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7450點，跌19點，低水11點，最新報7455點，跌14點，低水6點，合約成交1229張。

《經濟通通訊社26日專訊》