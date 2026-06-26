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26/06/2026 19:40

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美國公布達拉斯製造業活動指數

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐元區及美國將於6月29日公布消費者信心指數與製造業活動指數
▷ 日本5月零售銷售數據、歐元區M3貨幣供應同日發布
▷ 香港28日至30日多家上市公司公布業績

　　歐元區公布消費者信心指數，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（29日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，下周一本港時間7:30am，澳洲央行助理總裁肯特演講，題為「額外的貨幣政策工具：反思與新框架」。

*日本公布零售銷售，歐元區公布貨幣供應M3*

　　數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布5月零售銷售，月率料由2.1%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.8%擴大至3.4%。4:00pm，歐元區公布5月貨幣供應M3，年率升幅料維持於2.7%。5:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數。10:30pm，美國公布6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周日（28日）公布業績的公司有:攜程集團-S(09961)等。

　　下周一公布業績的公司有:其士國際(00025)、香港食品投資(00060)、興利集團(00114)、新興光學(00125)、泛海集團(00129)、漢國置業(00160)、敏捷控股(00186)、德祥地產(00199)、潤中國際控股(00202)、資本界金控(00204)、樂聲電子(00213)、滙漢控股(00214)、建業實業(00216)、易生活控股(00223)、四洲集團(00374)、YGM貿易(00375)、萬嘉集團(00401)、謝瑞麟(00417)、中國水務(00855)、維珍妮(02199)、龍豐集團(02290)等。

　　下周二（30日）公布業績的公司有:茂盛控股(00022)、大快活集團(00052)、進智公共交通(00077)、佳寧娜(00126)、中國旺旺(00151)、中國寶力科技(00164)、億都（國際控股）(00259)、中國資源交通(00269)、裕承科金(00279)、國富量子(00290)、英皇娛樂酒店(00296)、裕田中國(00313)、愛高集團(00328)、文化傳信(00343)、雅天妮集團(00789)、專業旅運(01235)、保集健康(01246)等。
《經濟通通訊社26日專訊》

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