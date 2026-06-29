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29/06/2026 09:15

期指高開155點報22855，國指期貨升72點報7541

　　期指高開155點報22855，國指期貨高開72點報7541，科指期貨高開82點報4345。
《經濟通通訊社29日專訊》

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