《再戰明天》中國公布PMI，美國公布芝加哥PMI

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中國公布PMI，及美國公布芝加哥PMI，料為周二（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行2026年央行事務論壇舉行，執委武伊契奇、埃爾德森、連恩和英倫銀行副總裁布里登將參加。周二本港時間9:30am，澳洲央行公布6月貨幣政策會議記錄。



*日本公布失業率，德國公布CPI*



數據方面，周二（30日）7:30am（本港時間．下同），日本公布5月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布5月工業生產，月率升幅料由0.5%擴大至0.7%，年率升幅料由2%收窄至1.3%。9:30am，中國公布6月製造業採購經理人指數，料由50升至50.1；6月非製造業採購經理人指數料由50.1降至49.9；6月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布5月新屋動工，年率升幅料由11.4%擴大至31.9%。2:00pm，英國公布第一季出口，季率料由下滑0.3%改善至升0.1%；第一季國內生產總值季率升幅料由0.2%擴大至0.6%，年率升幅料由1%擴大至1.1%；第一季進口季率升幅料維持於0.6%。同一時間，德國公布5月進口物價，月率升幅料由1.2%收窄至0.5%，年率升幅料由5.3%擴大至6.6%；5月零售銷售月率料維持不變。4:30pm，香港公布5月貨幣供應M1；5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布6月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料維持於2.6%。9:45pm，美國公布6月芝加哥採購經理人指數，料由62.7降至55.4。



在本港，明日公布業績的公司有:茂盛控股(00022)、大快活集團(00052)、進智公共交通(00077)、佳寧娜(00126)、中國旺旺(00151)、中國寶力科技(00164)、億都（國際控股）(00259)、中國資源交通(00269)、裕承科金(00279)、國富量子(00290)、英皇娛樂酒店(00296)、裕田中國(00313)、愛高集團(00328)、文化傳信(00343)、能源國際投資(00353)、保德國際發展(00372)等。



此外，明日林清軒(02657)、美聯股份(02671)、迅策(03317)、英矽智能(03696)、臥安機器人(06600)、雲知聲(09678)等將有基石投資者持股解禁。



另外，美國周四（7月2日）公布6月非農就業人口變動及失業率。

《經濟通通訊社29日專訊》