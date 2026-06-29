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29/06/2026 19:12

《再戰明天》中國公布PMI，美國公布芝加哥PMI

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國6月製造業PMI將於6月30日9:30公布，預期50.1
▷ 美國6月芝加哥PMI將於同日21:45公布，預期55.4
▷ 香港5月貨幣供應數據將於同日16:30公布

　　中國公布PMI，及美國公布芝加哥PMI，料為周二（30日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行2026年央行事務論壇舉行，執委武伊契奇、埃爾德森、連恩和英倫銀行副總裁布里登將參加。周二本港時間9:30am，澳洲央行公布6月貨幣政策會議記錄。

*日本公布失業率，德國公布CPI*

　　數據方面，周二（30日）7:30am（本港時間．下同），日本公布5月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布5月工業生產，月率升幅料由0.5%擴大至0.7%，年率升幅料由2%收窄至1.3%。9:30am，中國公布6月製造業採購經理人指數，料由50升至50.1；6月非製造業採購經理人指數料由50.1降至49.9；6月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布5月新屋動工，年率升幅料由11.4%擴大至31.9%。2:00pm，英國公布第一季出口，季率料由下滑0.3%改善至升0.1%；第一季國內生產總值季率升幅料由0.2%擴大至0.6%，年率升幅料由1%擴大至1.1%；第一季進口季率升幅料維持於0.6%。同一時間，德國公布5月進口物價，月率升幅料由1.2%收窄至0.5%，年率升幅料由5.3%擴大至6.6%；5月零售銷售月率料維持不變。4:30pm，香港公布5月貨幣供應M1；5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布6月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料維持於2.6%。9:45pm，美國公布6月芝加哥採購經理人指數，料由62.7降至55.4。

　　在本港，明日公布業績的公司有:茂盛控股(00022)、大快活集團(00052)、進智公共交通(00077)、佳寧娜(00126)、中國旺旺(00151)、中國寶力科技(00164)、億都（國際控股）(00259)、中國資源交通(00269)、裕承科金(00279)、國富量子(00290)、英皇娛樂酒店(00296)、裕田中國(00313)、愛高集團(00328)、文化傳信(00343)、能源國際投資(00353)、保德國際發展(00372)等。

　　此外，明日林清軒(02657)、美聯股份(02671)、迅策(03317)、英矽智能(03696)、臥安機器人(06600)、雲知聲(09678)等將有基石投資者持股解禁。

　　另外，美國周四（7月2日）公布6月非農就業人口變動及失業率。
《經濟通通訊社29日專訊》

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