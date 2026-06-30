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期貨新聞

30/06/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239531張減1665張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為239531張，較前減1665張；若計入其他月份的未平倉合約，總數278768張，減871張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/06(一)239531-1665278768-871
26/06(五)93300-76628372939-11782
25/06(四)169928-4940138472133309
24/06(三)219329-3761435141215260
23/06(二)256943169433615213639

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/06(一)9468242981254015024
26/06(五)36335-36568156712-2087
25/06(四)72903-139841587998708
24/06(三)86887-15419150091304
23/06(二)102306-1278149787-3543

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

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