期指低開1點報22966，國指期貨升4點報7583

期指低開1點報22966，國指期貨高開4點報7583，科指期貨高開28點報4427。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】美伊暫停互相攻擊，據報雙方將在卡塔爾再進行會談，你認為美伊今次能否順利重返談判桌？ ► 立即投票
30/06/2026 09:15
期指低開1點報22966，國指期貨高開4點報7583，科指期貨高開28點報4427。
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