即月期指最後交易價22847跌120點，低水34點

即月期指最後交易價22847，跌120點，低水34點，暫成交103726張。即月國指期貨最後交易價7533，跌46點，低水25點，暫成交133871張。另外，即月科指期貨最後交易價4468，升71點，低水4點，暫成交202048張。

《經濟通通訊社30日專訊》