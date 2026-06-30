即月期指最後交易價22847跌120點，低水34點

即月期指最後交易價22847，跌120點，低水34點，暫成交103726張。即月國指期貨最後交易價7533，跌46點，低水25點，暫成交133871張。另外，即月科指期貨最後交易價4468，升71點，低水4點，暫成交202048張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/06/2026 16:31
即月期指最後交易價22847，跌120點，低水34點，暫成交103726張。即月國指期貨最後交易價7533，跌46點，低水25點，暫成交133871張。另外，即月科指期貨最後交易價4468，升71點，低水4點，暫成交202048張。
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