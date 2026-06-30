【夜期時段】即月期指最新報22868點，升21點，低水13點

即月期指在夜期時段開市報22820點，跌27點，低水61點，最新報22868點，升21點，低水13點，合約成交312張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7531點，跌2點，低水27點，最新報7538點，升5點，低水20點，合約成交433張。

《經濟通通訊社30日專訊》