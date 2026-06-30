【夜期時段】即月期指最新報22868點，升21點，低水13點

即月期指在夜期時段開市報22820點，跌27點，低水61點，最新報22868點，升21點，低水13點，合約成交312張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7531點，跌2點，低水27點，最新報7538點，升5點，低水20點，合約成交433張。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】美伊暫停互相攻擊，據報雙方將在卡塔爾再進行會談，你認為美伊今次能否順利重返談判桌？ ► 立即投票
30/06/2026 17:20
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30/06/2026 15:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7506.75升6.5點
30/06/2026 09:15 期指低開1點報22966，國指期貨升4點報7583
30/06/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7489.75跌10.5點
30/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239531張減1665張
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