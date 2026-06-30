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30/06/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報22868點，升21點，低水13點

　　即月期指在夜期時段開市報22820點，跌27點，低水61點，最新報22868點，升21點，低水13點，合約成交312張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報7531點，跌2點，低水27點，最新報7538點，升5點，低水20點，合約成交433張。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】美伊暫停互相攻擊，據報雙方將在卡塔爾再進行會談，你認為美伊今次能否順利重返談判桌？ ► 立即投票

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30/06/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7489.75跌10.5點

30/06/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239531張減1665張

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