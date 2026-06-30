《再戰明天》本港公布零售銷售，美國公布失業率等數據

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本港公布零售銷售，及美國公布失業率等數據，料為周四（2日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間3:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會聽證會作介紹性陳述。晚上6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加有關央行在應對氣候變化中的角色的討論。7:45pm，美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參加有關西班牙經濟的會議。



數據方面，周三（1日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布6月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布5月建築許可，月率料維持不變。1:00pm，日本公布6月消費者信心指數，料由33.6升至34.1。4:30pm，英國公布6月製造業採購經理人指數，料由53.9降至53.1。5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由3.2%收窄至3%。8:15pm，美國公布6月ADP就業變動，料由12.2萬降至12萬。9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由55.1升至55.7。10:00pm，美國公布6月ISM製造業指數，料由54降至53.8。



*澳洲公布進出口數據，歐元區公布失業率*



周四（2日）9:30am，澳洲公布5月出口；5月進口；5月貿易收支料由17.9億澳元升至21.8億澳元。4:30pm，香港公布5月零售銷售，年率升幅料由8.6%收窄至6.7%。5:00pm，歐元區公布5月失業率，料維持於6.3%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.1萬降至182萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至21.8萬；6月失業率料維持於4.3%。10:00pm，美國公布5月耐用品訂單，料由8%逆轉至下滑4.5%；5月工廠訂單料由4.8%逆轉至下滑2%。



此外，明日輕鬆健康(02661)將有基石投資者持股解禁，周四壁仞科技(06082)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社30日專訊》