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06/07/2026 09:15

期指低開24點報23275，國指期貨跌25點報7660

　　期指低開24點報23275，國指期貨低開25點報7660，科指期貨高開6點報4504。
《經濟通通訊社6日專訊》

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