【夜期時段】即月期指最新報23517點，跌28點，低水99點

即月期指在夜期時段開市報23539點，跌6點，低水77點，最新報23517點，跌28點，低水99點，合約成交274張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7784點，跌5點，低水28點，最新報7779點，跌10點，低水33點，合約成交569張。

《經濟通通訊社6日專訊》