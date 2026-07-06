【夜期時段】即月期指最新報23517點，跌28點，低水99點

即月期指在夜期時段開市報23539點，跌6點，低水77點，最新報23517點，跌28點，低水99點，合約成交274張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7784點，跌5點，低水28點，最新報7779點，跌10點，低水33點，合約成交569張。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票
06/07/2026 17:20
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