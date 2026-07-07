恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數259494張增逾二萬五張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為259494張，較前增25936張；若計入其他月份的未平倉合約，總數302413張，增26536張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/07(一)
|259494
|25936
|302413
|26536
|03/07(五)
|233558
|-8170
|275877
|-8095
|02/07(四)
|241728
|20669
|283972
|21527
|30/06(二)
|221059
|-18472
|262445
|-16323
|29/06(一)
|239531
|-1665
|278768
|-871
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/07(一)
|100330
|-2033
|131357
|-1570
|03/07(五)
|102363
|7434
|132927
|7688
|02/07(四)
|94929
|-2467
|125239
|-2128
|30/06(二)
|97396
|2714
|127367
|1966
|29/06(一)
|94682
|4298
|125401
|5024
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
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