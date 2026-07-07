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期貨新聞

07/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數259494張增逾二萬五張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為259494張，較前增25936張；若計入其他月份的未平倉合約，總數302413張，增26536張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/07(一)2594942593630241326536
03/07(五)233558-8170275877-8095
02/07(四)2417282066928397221527
30/06(二)221059-18472262445-16323
29/06(一)239531-1665278768-871

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/07(一)100330-2033131357-1570
03/07(五)10236374341329277688
02/07(四)94929-2467125239-2128
30/06(二)9739627141273671966
29/06(一)9468242981254015024

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》

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