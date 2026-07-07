期指低開51點報23494，國指期貨跌41點報7748

期指低開51點報23494，國指期貨低開41點報7748，科指期貨低開36點報4501。
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票
07/07/2026 09:15
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