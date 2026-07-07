即月期指最後交易價23474跌71點，低水23點

即月期指最後交易價23474，跌71點，低水23點，暫成交94291張。即月國指期貨最後交易價7759，跌30點，低水11點，暫成交108005張。另外，即月科指期貨最後交易價4512，跌25點，高水5點，暫成交187807張。

《經濟通通訊社7日專訊》