即月期指最後交易價23474跌71點，低水23點

即月期指最後交易價23474，跌71點，低水23點，暫成交94291張。即月國指期貨最後交易價7759，跌30點，低水11點，暫成交108005張。另外，即月科指期貨最後交易價4512，跌25點，高水5點，暫成交187807張。
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票
07/07/2026 16:31
即月期指最後交易價23474，跌71點，低水23點，暫成交94291張。即月國指期貨最後交易價7759，跌30點，低水11點，暫成交108005張。另外，即月科指期貨最後交易價4512，跌25點，高水5點，暫成交187807張。
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