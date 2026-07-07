【夜期時段】即月期指最新報23480點，升6點，低水17點

即月期指在夜期時段開市報23481點，升7點，低水16點，最新報23480點，升6點，低水17點，合約成交162張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7760點，升1點，低水10點，最新報7764點，升5點，低水6點，合約成交349張。

《經濟通通訊社7日專訊》