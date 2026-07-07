【夜期時段】即月期指最新報23480點，升6點，低水17點

即月期指在夜期時段開市報23481點，升7點，低水16點，最新報23480點，升6點，低水17點，合約成交162張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7760點，升1點，低水10點，最新報7764點，升5點，低水6點，合約成交349張。
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票
07/07/2026 17:20
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