恒指期貨現貨月份未平倉合約總數149604張，增7614張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為149604張，較前增7614張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161585張，增7702張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/07(二)
|149604
|7614
|161585
|7702
|06/07(一)
|141990
|15866
|153883
|16242
|03/07(五)
|126124
|-14769
|137641
|-14812
|02/07(四)
|140893
|21571
|152453
|21936
|30/06(二)
|119322
|-14538
|130517
|-14295
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/07(二)
|53547
|2865
|60591
|2760
|06/07(一)
|50682
|5278
|57831
|5623
|03/07(五)
|45404
|194
|52208
|281
|02/07(四)
|45210
|5459
|51927
|5556
|30/06(二)
|39751
|-1718
|46371
|-1403
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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