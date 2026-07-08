恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數261584張增2090張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為261584張，較前增2090張；若計入其他月份的未平倉合約，總數304697張，增2284張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/07(二)
|261584
|2090
|304697
|2284
|06/07(一)
|259494
|25936
|302413
|26536
|03/07(五)
|233558
|-8170
|275877
|-8095
|02/07(四)
|241728
|20669
|283972
|21527
|30/06(二)
|221059
|-18472
|262445
|-16323
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/07(二)
|98195
|-2135
|129381
|-1976
|06/07(一)
|100330
|-2033
|131357
|-1570
|03/07(五)
|102363
|7434
|132927
|7688
|02/07(四)
|94929
|-2467
|125239
|-2128
|30/06(二)
|97396
|2714
|127367
|1966
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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