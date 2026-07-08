  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

08/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數230317張減3966張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為230317張，較前減3966張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253626張，減3719張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
07/07(二)230317-3966253626-3719
06/07(一)2342831253025734512399
03/07(五)221753-10153244946-10105
02/07(四)231906999825505110450
30/06(二)221908-8142244601-8126

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
07/07(二)151475-2530166241-2392
06/07(一)154005-3264168633-3489
03/07(五)15726913321721221336
02/07(四)155937-3833170786-3471
30/06(二)15977058171742575791

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰08/07/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7559.25，升8點

下一篇新聞︰08/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數261584張增2090張

其他
More

08/07/2026 09:15  期指低開14點報23460，國指期貨升19點報7778

08/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數149604張，增7614張

07/07/2026 19:11  《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，美國公布批發庫存等數據

07/07/2026 19:08  《日入而息》潘功勝稱債券通南向通額度增至八千億人幣，香港黃金中央結算系統今起試營運

07/07/2026 17:28  《外圍焦點》美國公布進出口等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

當氣候變化遇上地緣博弈：歐洲綠能發展的矛盾之路

08/07/2026 13:51

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第131日，哈梅內伊國葬進入尾聲，美軍...

08/07/2026 09:20

中東戰火

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金