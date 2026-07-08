即月期指最後交易價24035升561點，低水164點

即月期指最後交易價24035，升561點，低水164點，暫成交130526張。即月國指期貨最後交易價8030，升271點，低水54點，暫成交177626張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升186點，低水33點，暫成交241575張。

《經濟通通訊社8日專訊》