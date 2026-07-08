即月期指最後交易價24035升561點，成交130959張

即月期指最後交易價24035，升561點，低水164點，成交130959張。即月國指期貨最後交易價8030，升271點，低水54點，成交177644張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升186點，低水33點，成交241395張。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/07/2026 16:46
即月期指最後交易價24035，升561點，低水164點，成交130959張。即月國指期貨最後交易價8030，升271點，低水54點，成交177644張。另外，即月科指期貨最後交易價4698，升186點，低水33點，成交241395張。
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