【夜期時段】即月期指最新報23920點，跌115點，低水279點

即月期指在夜期時段開市報24028點，跌7點，低水171點，最新報23920點，跌115點，低水279點，合約成交1717張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8029點，跌1點，低水55點，最新報7994點，跌36點，低水90點，合約成交1595張。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/07/2026 17:20
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08/07/2026 16:46 即月期指最後交易價24035升561點，成交130959張
08/07/2026 16:31 即月期指最後交易價24035升561點，低水164點
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