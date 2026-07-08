【夜期時段】即月期指最新報23920點，跌115點，低水279點

即月期指在夜期時段開市報24028點，跌7點，低水171點，最新報23920點，跌115點，低水279點，合約成交1717張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8029點，跌1點，低水55點，最新報7994點，跌36點，低水90點，合約成交1595張。

《經濟通通訊社8日專訊》