《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布成屋銷售等數據

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中國公布CPI及PPI，及美國公布成屋銷售等數據，料為周四（9日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲議會議長梅索拉發表講話。本港時間周四晚9:00pm，歐元區財長會議舉行，歐洲央行總裁拉加德及執委奇波洛內出席；同一時間，美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加「市場流動性與市場運作的未來」研討會。



*日本公布貨幣供應M2及M3，德國公布進出口數據*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布6月貨幣供應M2；6月貨幣供應M3。9:30am，中國公布6月消費者物價指數，年率升幅料由1.2%收窄至1.1%；6月核心消費者物價指數年率升幅料維持於1.1%；6月生產者物價指數年率升幅料由3.9%擴大至4.1%。2:00pm，日本公布6月工具機訂單。同一時間，德國公布5月出口，經季節調整月率料由0.9%逆轉至下滑0.4%；5月進口經季節調整月率料由1.2%逆轉至下滑0.8%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由181.4萬升至181.5萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至21.8萬。10:00pm，美國公布6月成屋銷售，料由417萬升至420萬，月率升幅料由3.2%收窄至1%。



在本港，明日公布業績的公司有:迅銷(06288)等。



此外，明日MiniMax(00100)、精鋒醫療-B(02675)、瑞博生物-B(06938)等將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社8日專訊》