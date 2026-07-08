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期貨新聞

08/07/2026 19:18

《日入而息》恒指收升702點阿里大升12%重上「紅底股」，稀宇逾八成上市前及基石股東表態長期持有

MiniMax(00100)解禁前夕，逾八成上市前及基石股東據報表態長期持有
飛倫敦客機羅馬尼亞上空一度失聯，北約派戰機升空警告，國泰航空指通訊曾短暫中斷，所有機上人員安全；7.16下調燃油附加費，赴日航班減至241元，長途客運降至965元
陳茂波稱今年稍後再率團訪問沙特，深化中東夥伴關係；LEAP East首度落戶香港，孫東預告將會晤沙特科技大臣，聚焦AI綠色科技深化創科合作
小米(01810)汽車官宣全新系列「SkyNomad」，傳首款車型下半年發布
爪哇控股(00251)據報擬出售倫敦金融城寫字樓，現租給英國央行
小紅書被員工舉報，內媒引述知情人士表示與公司上市進程無關，屬普通勞資爭議
摩根資管料美國今年加息迫切性不高，市場憂韓台股市表現，資金或回流至中港股市；許長泰對內地及香港股市不會太悲觀，料下半年將會出現更多正面消息
路透指中國取消7月成品油出口限制，並允許民營煉油廠恢復出口
蘋果據報測試長鑫存儲芯片，計劃用於在華銷售設備；傳蘋果折疊機延期發售，內地「果鏈」企業人士表示沒聽說，料可正常交付
傳下周與巴拿馬舉行海事會談，外交部建議向主管部門了解
韓日股市收市下跌，韓國KOSPI指數下跌逾5%；日本投資者5月份購買韓國債券規模接近歷史最高水平
珞石機器人(03752)暗盤收高少於1%，每手賺2元
鼎泰高科(01377)暗盤潛水逾9%，每手蝕3500元
三環集團(06951)暗盤潛水逾4%，每手蝕430元
普源精電(00537)暗盤潛水逾17%，每手蝕796元
立訊精密(02475)暗盤潛水近5%，每手蝕313元
　
《即日市況》　
恒指升702點創三個月最大單日升幅，收報24199破整數關，科網股復仇急爆發
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.49%四千點得而復失，機器人、建材股跌幅靠前
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1404/05，日圓最新報162.45/47
　　
《公司資訊》　
小紅書被員工舉報，內媒引述知情人士表示與公司上市進程無關，屬普通勞資爭議
珞石機器人(03752)暗盤報37.4元，低招股價近2%
鼎泰高科(01377)暗盤報364元，低招股價逾4%
普源精電(00537)暗盤報37.2元，低招股價逾19%
三環集團(06951)暗盤報96.5元，低招股價近4%
齊雲山食品(02797)暗盤報9.63元，高招股價逾20%
立訊精密(02475)暗盤報57.15元，低招股價近10%
寶蓋新材(08090)首掛平開開報6.22元，略高於下限定價超購3014倍；首掛升幅擴大收高逾3%，每手賺105元
瑞為技術(07656)首掛較招股價低近17%，超購3645倍每手仍蝕732元；首掛收低逾3%，每手蝕132元，今日新股唯一潛水
MOMENTA-W(06880)首掛較招股價高近2%，超購約412倍每手賺108元；首掛升幅收窄，平收報295.6元；曹旭東稱2028年內地整體智能駕駛滲透率有望提高至50%至60%
基本半導體(09971)首掛較招股價高近8%，超購4811倍每手賺500元；首掛僅升逾5%遠輸暗盤表現，每手賺320元
易控智駕(07687)首掛開高近4%每手小賺154元，超購156倍中籤率一成；首掛收高近10%，低位險守招股價，每手賺439元
莎莎(00178)首財季整體營業額按年升23%至11.79億元，上半年度將在港開設六至七間新店
中生製藥(01177)進一步深化與葛蘭素史克獨家戰略合作
智譜(02513)解禁日，央廣網表示70%基投表態長期看好並將繼續持有
富邦銀行香港完成定價3億美元於2036年到期之二級後償債券
螞蟻集團入股薄荷健康持股逾28%，成最大外部股東
中國油氣控股(00702)未刊發之財務報表仍未備妥，續暫停買賣
國泰(00293)飛倫敦客機羅馬尼亞上空一度失聯，北約派戰機升空警告；飛倫敦客機羅馬尼亞上空一度失聯，北約派戰機升空警告，國泰航空:通訊曾短暫中斷，所有機上人員安全；7.16下調燃油附加費，赴日航班減至241元，長途客運降至965元
小米(01810)汽車官宣全新系列「SkyNomad」，傳首款車型下半年發布；小米公益基金會捐贈1000萬人民幣，馳援廣西等地救災
博安生物(06955)BA1203（遮蔽型PD-1/IL-2）臨床試驗申請獲CDE受理
中國飛鶴(06186)附屬認購3億元人民幣金融產品
雅居樂(03383)6月預售金額按年下跌11.8%，上半年減少26.5%
百濟神州(06160)授出受限制股份單位
守益控股(02227)違反上市規則
寶龍地產(01238)6月合約銷售額按年升約13.7%，上半年則跌約8.1%
天福(06868)無將上市所得款項注入中國附屬公司，全面遵守兩岸投資法規
建發國際集團(01908)首6個月累計合同銷售金額按年減少約8.4%
復宏漢霖(02696)西妥昔單抗注射液生物類似藥HLX05-N在轉移性結直腸癌患者中的1期臨床研究於境內完成首例患者給藥
爪哇控股(00251)據報擬出售倫敦金融城寫字樓，現租給英國央行
瑞安房地產(00272)上半年合約物業銷售額按年跌14.7%
越秀交通基建(01052)廣州北二環高速5月路費收入按年跌11.5%
利亞零售(00831)修訂2020年購股權計劃，今日起生效
莊臣控股(01955)中標多份保安及清潔服務合約
B站(09626)內測網頁內容發布平台「Toy」，使用量已破850萬次
比亞迪(01211)高層回應電動車能否涉水表示電池包密封等級要夠高，有足夠防護也別衝入深水
　
《中國要聞》　
甘肅隴南山體滑坡共21人遇難，均為林場工作人員
內地促重要電力用戶嚴格落實雙迴路供電等要求，防範突發斷電釀險情
旅遊強國十五五規劃2030年國內遊總花費達7.7萬億
前程無憂指去年本科畢業生平均起薪8698元
世界銀行1000強出爐，四大內銀續雄踞首4名
中國國債承銷商據報取消「返費」，10年期國債招標全場倍數創新高
路透指中國取消7月成品油出口限制，並允許民營煉油廠恢復出口
機構料中國6月CPI同比漲幅略降至1.1%，PPI繼續上行
人行150億逆回購利率持平，淨回籠850億
工信部發布風險提示Claude Code存在安全後門，或洩露用戶信
內地擬五年內分三階段推進「人工智能+人社」應用發展
蘋果據報測試長鑫存儲芯片，計劃用於在華銷售設備；傳蘋果折疊機延期發售，內地「果鏈」企業人士表示沒聽說，料可正常交付
　
《寶島快訊》　
台股收升0.56%，報45734.41點
台積電將向美國子公司增資200億美元，國台辦指民進黨當局犧牲產業利益換「支持」
　
《大國博弈》　
中荷經貿混委會第18次會議在京舉行，王文濤稱加強先進製造業等合作
傳下周與巴拿馬舉行海事會談，外交部建議向主管部門了解
美伊再互襲，中國外交部促雙方落實好諒解備忘錄
　
《國際要聞》　
伊朗戰火第131日，哈梅內伊國葬進入尾聲，美軍空襲海峽並撤銷石油豁免；伊朗革命衛隊反擊，巴林、科威特85個美軍設施遭空襲；革命衛隊表示霍爾木茲海峽事務不容「干涉」，由伊朗決定安全航線
勒龐確認將參加2027年法國總統選舉
　
《外圍經濟》　
倫敦交易所今年收購報價總值，超出新企上市27倍，惹萎縮憂慮
新西蘭央行升息25個基點，以應對通脹壓力
日圓重貶引發拋售，日本20年期國債孳息率升至1996年來最高
韓日股市收市下跌，韓國KOSPI指數下跌逾5%；日本投資者5月份購買韓國債券規模接近歷史最高水平
美國5月貿易逆差急擴至776億美元，創逾一年高紐約聯邦儲備銀行行長指通脹不確定性令前瞻指引受限；標普道瓊斯指數公司將印尼列為市場分類可能被調整的國家；
Meta推全新AI圖像模型「Muse Image」
微軟自研AI模型，逐步取代OpenAI及Anthropic
特朗普解除對OpenAI GPT 5.6的限制
華爾街對SpaceX上市首批報告出爐，股價跌破150美元關口
　
《其他消息》　
陳茂波稱今年稍後再率團訪問沙特，深化中東夥伴關係；內地科企通過香港更好對接國際規則，料更多優質科企來港上市
金管局、證監會及人行歡迎在港建電子固定收益及貨幣交易平台，推出時間有待公布；倫敦清算所接納以離岸人民幣計價的中國國債為合資格抵押品；銀公歡迎內地和香港金融合作新政策，進一步推動離岸人民幣市場建設；中銀香港(02388)歡迎深化內地和香港金融合作多項措施，助優化離岸人民幣市場交易機制；協助客戶在倫敦清算所存入離岸人民幣中國國債抵押品
香港再增兩間專屬自保保險公司，許正宇稱鞏固香港作為亞洲領先保險及風險管理樞紐地位
大都會資管指收益率偏高支持固定收益資產需求，惟需採更多元化及更重視估值策略
孫東稱逾十家內地新能源車企過去五年來港上市，集資約1200億
摩根資管料美國今年加息迫切性不高，市場憂韓台股市表現，資金或回流至中港股市；許長泰對內地及香港股市不會太悲觀，料下半年將會出現更多正面消息
百家塔政策研究所報告指網約車規管「的士化」或削弱靈活就業，提6項改進建議
銀河通用計劃在香港商圈落地零售無人店，全國已部署160多家
「小巴大王」馬亞木家族續沽中環中心，2.68億售兩個單位
羅淑佩稱西九籌款收入於25至26年度籌款收入達2.19億元，為重要收入來源之一
希愈生殖醫學中心就基因檢測異常發聲明，已暫停新症及成立調查小組，承諾早前出生嬰兒可獲基因鑑定
丘應樺稱當局考慮如何在冷靜期退款時保護經營者，避免商戶誤成黑店
LEAP East首度落戶香港，孫東預告將會晤沙特科技大臣，聚焦AI綠色科技深化創科合作
三寶樹濕地保育公園定位保育養殖並行，首期工程料2031年完成
團結香港基金就構建綠色盛事生態圈提四大核心方向，倡將「綠色大型盛事」納入香港氣候行動藍圖

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08/07/2026 17:17  《外圍焦點》FOMC公布會議記錄，美國公布批發庫存等數據

08/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24035升561點，成交130959張

08/07/2026 16:31  即月期指最後交易價24035升561點，低水164點

08/07/2026 15:14  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7541.0跌10.25點

08/07/2026 09:15  期指低開14點報23460，國指期貨升19點報7778

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