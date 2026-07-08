《日入而息》恒指收升702點阿里大升12%重上「紅底股」，稀宇逾八成上市前及基石股東表態長期持有

小紅書被員工舉報，內媒引述知情人士表示與公司上市進程無關，屬普通勞資爭議

珞石機器人(03752)暗盤報37.4元，低招股價近2%

鼎泰高科(01377)暗盤報364元，低招股價逾4%

普源精電(00537)暗盤報37.2元，低招股價逾19%

三環集團(06951)暗盤報96.5元，低招股價近4%

齊雲山食品(02797)暗盤報9.63元，高招股價逾20%

立訊精密(02475)暗盤報57.15元，低招股價近10%

寶蓋新材(08090)首掛平開開報6.22元，略高於下限定價超購3014倍；首掛升幅擴大收高逾3%，每手賺105元

瑞為技術(07656)首掛較招股價低近17%，超購3645倍每手仍蝕732元；首掛收低逾3%，每手蝕132元，今日新股唯一潛水

MOMENTA-W(06880)首掛較招股價高近2%，超購約412倍每手賺108元；首掛升幅收窄，平收報295.6元；曹旭東稱2028年內地整體智能駕駛滲透率有望提高至50%至60%

基本半導體(09971)首掛較招股價高近8%，超購4811倍每手賺500元；首掛僅升逾5%遠輸暗盤表現，每手賺320元

易控智駕(07687)首掛開高近4%每手小賺154元，超購156倍中籤率一成；首掛收高近10%，低位險守招股價，每手賺439元

莎莎(00178)首財季整體營業額按年升23%至11.79億元，上半年度將在港開設六至七間新店

中生製藥(01177)進一步深化與葛蘭素史克獨家戰略合作

智譜(02513)解禁日，央廣網表示70%基投表態長期看好並將繼續持有

富邦銀行香港完成定價3億美元於2036年到期之二級後償債券

螞蟻集團入股薄荷健康持股逾28%，成最大外部股東

中國油氣控股(00702)未刊發之財務報表仍未備妥，續暫停買賣

國泰(00293)飛倫敦客機羅馬尼亞上空一度失聯，北約派戰機升空警告；飛倫敦客機羅馬尼亞上空一度失聯，北約派戰機升空警告，國泰航空:通訊曾短暫中斷，所有機上人員安全；7.16下調燃油附加費，赴日航班減至241元，長途客運降至965元

小米(01810)汽車官宣全新系列「SkyNomad」，傳首款車型下半年發布；小米公益基金會捐贈1000萬人民幣，馳援廣西等地救災

博安生物(06955)BA1203（遮蔽型PD-1/IL-2）臨床試驗申請獲CDE受理

中國飛鶴(06186)附屬認購3億元人民幣金融產品

雅居樂(03383)6月預售金額按年下跌11.8%，上半年減少26.5%

百濟神州(06160)授出受限制股份單位

守益控股(02227)違反上市規則

寶龍地產(01238)6月合約銷售額按年升約13.7%，上半年則跌約8.1%

天福(06868)無將上市所得款項注入中國附屬公司，全面遵守兩岸投資法規

建發國際集團(01908)首6個月累計合同銷售金額按年減少約8.4%

復宏漢霖(02696)西妥昔單抗注射液生物類似藥HLX05-N在轉移性結直腸癌患者中的1期臨床研究於境內完成首例患者給藥

爪哇控股(00251)據報擬出售倫敦金融城寫字樓，現租給英國央行

瑞安房地產(00272)上半年合約物業銷售額按年跌14.7%

越秀交通基建(01052)廣州北二環高速5月路費收入按年跌11.5%

利亞零售(00831)修訂2020年購股權計劃，今日起生效

莊臣控股(01955)中標多份保安及清潔服務合約

B站(09626)內測網頁內容發布平台「Toy」，使用量已破850萬次