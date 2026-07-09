恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數273858張，增逾萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為273858張，較前增12274張；若計入其他月份的未平倉合約，總數319603張，增14906張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/07(三)
|273858
|12274
|319603
|14906
|07/07(二)
|261584
|2090
|304697
|2284
|06/07(一)
|259494
|25936
|302413
|26536
|03/07(五)
|233558
|-8170
|275877
|-8095
|02/07(四)
|241728
|20669
|283972
|21527
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/07(三)
|90936
|-7259
|123722
|-5659
|07/07(二)
|98195
|-2135
|129381
|-1976
|06/07(一)
|100330
|-2033
|131357
|-1570
|03/07(五)
|102363
|7434
|132927
|7688
|02/07(四)
|94929
|-2467
|125239
|-2128
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
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