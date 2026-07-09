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期貨新聞

09/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數255604張增逾二萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為255604張，較前增25287張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279174張，增25548張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/07(三)2556042528727917425548
07/07(二)230317-3966253626-3719
06/07(一)2342831253025734512399
03/07(五)221753-10153244946-10105
02/07(四)231906999825505110450

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/07(三)145168-6307159999-6242
07/07(二)151475-2530166241-2392
06/07(一)154005-3264168633-3489
03/07(五)15726913321721221336
02/07(四)155937-3833170786-3471

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

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