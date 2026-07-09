恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數255604張增逾二萬五張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為255604張，較前增25287張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279174張，增25548張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/07(三)
|255604
|25287
|279174
|25548
|07/07(二)
|230317
|-3966
|253626
|-3719
|06/07(一)
|234283
|12530
|257345
|12399
|03/07(五)
|221753
|-10153
|244946
|-10105
|02/07(四)
|231906
|9998
|255051
|10450
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/07(三)
|145168
|-6307
|159999
|-6242
|07/07(二)
|151475
|-2530
|166241
|-2392
|06/07(一)
|154005
|-3264
|168633
|-3489
|03/07(五)
|157269
|1332
|172122
|1336
|02/07(四)
|155937
|-3833
|170786
|-3471
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
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