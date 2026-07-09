即月期指最後交易價23977跌58點，低水53點

即月期指最後交易價23977，跌58點，低水53點，暫成交107006張。即月國指期貨最後交易價7983，跌47點，低水14點，暫成交137831張。另外，即月科指期貨最後交易價4728，升30點，低水4點，暫成交223867張。

《經濟通通訊社9日專訊》