即月期指最後交易價23977跌58點，低水53點

即月期指最後交易價23977，跌58點，低水53點，暫成交107006張。即月國指期貨最後交易價7983，跌47點，低水14點，暫成交137831張。另外，即月科指期貨最後交易價4728，升30點，低水4點，暫成交223867張。
《經濟通通訊社9日專訊》
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09/07/2026 16:31
即月期指最後交易價23977，跌58點，低水53點，暫成交107006張。即月國指期貨最後交易價7983，跌47點，低水14點，暫成交137831張。另外，即月科指期貨最後交易價4728，升30點，低水4點，暫成交223867張。
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