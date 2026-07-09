【夜期時段】即月期指最新報23949點，跌28點，低水81點

即月期指在夜期時段開市報23975點，跌2點，低水55點，最新報23949點，跌28點，低水81點，合約成交236張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7979點，跌4點，低水18點，最新報7973點，跌10點，低水24點，合約成交143張。
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票
09/07/2026 17:20
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