【夜期時段】即月期指最新報23949點，跌28點，低水81點

即月期指在夜期時段開市報23975點，跌2點，低水55點，最新報23949點，跌28點，低水81點，合約成交236張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7979點，跌4點，低水18點，最新報7973點，跌10點，低水24點，合約成交143張。

《經濟通通訊社9日專訊》