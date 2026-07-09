《日入而息》政府批白石角及大水坑兩地予港鐵作私人住宅發展，晶合集成暗盤收升近12%

|政府批白石角及大水坑兩地予港鐵作私人住宅發展，以先建站後建樓模式推展白石角站項目；發展局指白石角車站將建議採用兩層設計，車站上蓋不會有物業發展項目；港鐵(00066)歡迎政府邀請為白石角站項目展開詳細規劃及設計，目標不遲於2033年完成車站工程
|晶合集成(02249)暗盤收高近12%，每手賺380元；濱化股份(06745)暗盤潛水逾21%，每手蝕740元
|智譜(02513)配股據報獲超購，前20大投資者獲分配八成股份
|證監會要求停用一次性密碼，互聯網經紀行虛擬平台須改採防仿冒認證
|本港銀行加碼搶按揭業務，據報中銀香港(02388)及恒生回贈最高增至1.4%；市傳有銀行加碼按揭現金回贈，經絡料未來按揭現金回贈仍有上調空間
|紫金黃金國際(02259)料上半年純利增約169%至14億美元
|TCL電子(01070)預計上半年經調整淨利潤按年升40%至56%
|小黃鴨德盈(02250)夥雲港拓「B.Duck」品牌AI陪伴產品，首批產品總投入上限約1000萬人幣；小黃鴨德盈獲許夏林增持逾50萬股，持股量升至66.89%
|美的集團(00300)與和記港口簽署諒解備忘錄，深化全球戰略合作夥伴關係
|中銀香港特選客戶12個月港元定存高達3.1厘，南商加至3.05厘
|港大上調全年GDP預測至3.5%至4%，料次季經濟增長4.2%
|中國據報擬允許頭部人工智能企業購買少量英偉達H200芯片
|長鑫科技科創板IPO料7月16日開啟申購，擬募資295億人民幣
|方舟投資伍德賣出阿里巴巴，第三次加倉SpaceX
|韓日股市收市上升，韓國KOSPI指數上升0.6%；韓國KOSPI股指盤中轉跌2%，三星電子下跌逾3%；SK海力士美國上市在即，提振韓股熊市反彈4.1%
|恒指收跌169點報24030曾失兩萬四，北水流入近百億，中芯升一成阿里漲後回吐
|滬綜指收升1.65%返四千點，兩市成交放量逾一成
|歐元最新報1.1428/30，日圓最新報162.41/44
|濱化股份(06745)暗盤報2.83元，低招股價近19%
|晶合集成(02249)暗盤報34元，高招股價逾5%
|東方科脈(01770)首掛先低後高收高近2%，每手賺68元
|三環集團(06951)首掛最低位開盤，收高近5%每手賺470元
|普源精電(00537)首掛收低逾37%近盤中最低價，每手蝕1718元
|立訊精密(02475)H股首掛收低近2%，股價全日低走，每手蝕98元
|鼎泰高科(01377)首掛跌幅收窄收低近2%，每手蝕680元
|齊雲山食品(02797)首掛較招股價高一倍，超購1687倍每手賺4000元；首掛收高1.62倍，盤中曾升逾2倍，每手盈利6500元
|珞石機器人(03752)首掛較招股價高出不足0.1%，超購155倍每手賺2元；首掛收高逾15%，低位險守上市價，每手賺578元
|迅銷(06288)午後停牌，停牌前報42.54元升逾1%破頂
|完美醫療(01830)上季銷售合約價值同比增加12.1%
|迅銷(06288)首三季度盈利按年升25.6%至4260億日圓，上調全年度業績預測；明日上午九時正起恢復買賣香港預託證券
|金至尊(02882)香港首間「至臻豪華店」進駐YOHO Mall，並進軍澳洲市場
|據報騰訊(00700)向OpenAI挖角，前研究員田永龍加盟，參與VLM研發工作
|新地(00016)元朗錦田芊御首推120伙，入場價由393.1萬元起
|長和(00001)正洽售旗下歐洲香水及化妝品公司Marionnaud，潛在買方為BEHN
|本港銀行加碼搶按揭業務，據報中銀(02388)及恒生回贈最高增至1.4%；中銀香港特選客戶12個月港元定存高達3.1厘，南商加至3.05厘
|OCBC華僑銀行香港與中國人壽（海外）推出澳門首個電子自動轉帳收款服務
|OSL集團(00863)歐洲子公司獲奧地利當局發牌，成為相關司法轄區CASP
|智譜(02513)配股據報獲超購，前20大投資者獲分配八成股份
|中銀航空租賃(02588)次季交付14架飛機，發行20億元人民幣債券
|力量發展(01277)完成收購太原實地，抵銷8.03億人幣預付款項
|江山控股(00295)旗下太陽能發電站上半年總發電量按年跌12.5%
|海西新藥(02637)一款腫瘤免疫調節劑III期臨床試驗獲內地當局登記
|聯交所對恒達集團控股(03616)、四名董事及五名高級管理層成員的紀律行動
|上海電氣(02727)上海臨春路房地產出售予莘莊工業區實業，成交價為1.35億人幣
|比亞迪(01211)儲能與阿聯酋Masdar簽署11.3GWh合作協議，為RTC項目提供儲能方案
|美的集團(00300)與和記港口簽署諒解備忘錄，深化全球戰略合作夥伴關係
|小馬智行(02026)根據2026年股份計劃授予受限制股份單位
|交個朋友(01450)第二季GMV按年減少約11.2%，上半年減少約6.5%
|小黃鴨德盈(02250)夥雲港拓「B.Duck」品牌AI陪伴產品，首批產品總投入上限約1000萬人幣
|易緯集團(03893)可換股債券換股
|偉業控股(01570)將盡快召開股東特別大會審議批准更改英文名稱，中文名稱更改將在可行情況下盡快生效
|中國利郎(01234)第二季及上半年「LILANZ」產品零售金額均錄得低雙位數增長
|中國外交部表示願以世界人工智能大會為契機，推動人工智能普惠向善
|「十五五」碳達峰方案指2030年新能源車保有量達30%，非化石能源消費達25%
|商務部等9部門支持大型零售經營主體以合作等方式「走出去」；超六千個消費「三新」試點項目或帶動超3000億投資
|超強颱風「巴威」逼近，國家防總提升防汛防颱應急響應至三級；中辦、國辦促全力防汛抗旱表示提高預報精準度，加強巡查水庫大壩；金監總局表示保險公司對災民要「能賠快賠」，銀行機構要大力支持災後重建
|廣西洪災增致39人死亡，9人失聯
|廣西洪災衝擊茉莉花產業鏈，茉莉奶白稱影響有限、瑞幸咖啡指短期穩定
|公安部表示今年已偵辦網絡謠言案件8000多宗，清理違法有害信息逾50萬條
|深圳警方搗「薦股引流」電騙集團拘247人，涉案金額1億元
|乘聯分會崔東樹稱新能源車大型化趨勢極其不好，應以稅收和能耗手段抑制
|分析指6月通脹邊際回落，內需不足仍是物價修復主要短板
|統計局指內地6月CPI同比升1%略低預期，PPI漲幅擴至4.1%；受國際市場價格波動等影響，CPI溫和上漲；國際原油價格下行等影響PPI環比轉降
|人行100億逆回購利率持平，淨回籠2785億
|中國據報擬允許頭部人工智能企業購買少量英偉達H200芯片
|正力新能啟動A股上市輔導，曹德旺胞妹曹芳掌舵
|長鑫科技科創板IPO料7月16日開啟申購，擬募資295億人民幣
|銀河航天拓展航天應用新場景，挖掘京港澳協同發展新機遇
|台股收跌0.83%，報45354.61點
|中國外交部表示朝鮮內閣總理朴泰成7月10-12日率團訪華
|中國外交部指美國對中方導彈試射說三道四，屬典型雙重標準
|伊朗戰火第132日，美軍打擊約90個伊朗軍事目標，炸北部鐵路橋樑；伊朗媒體指將對美軍基地發動「大規模報復性」行動；卡塔爾首相與伊朗外長通話，討論美伊衝突升級
|俄羅斯總統普京下令禁止柴油出口，因烏克蘭襲煉油廠令產量萎縮
|北約峰會轟歐洲盟國，特朗普下令立即暫停與西班牙貿易往來
|韓國最高法院宣判，前總統尹錫悅因拒捕監7年
|西歐6月氣溫破紀錄，較往年高逾攝氏3度
|韓日股市收市上升，韓國KOSPI指數上升0.6%；韓國KOSPI股指盤中轉跌2%，三星電子下跌逾3%；SK海力士美國上市在即，提振韓股熊市反彈4.1%
|SK海力士美國IPO據悉獲得逾七倍超額認購，將於日內定價
|三星、SK海力士及相關槓桿ETF，已佔韓股成交額逾七成
|日本全東信啟動破產程序，隱蔽債務可能已超600億日圓
|卡樂B將在日本恢復其產品的彩色包裝，但中東戰事又再起
|美國10年期國債實際孳息率升至一年高位，經濟與油價走高引發升息預期
|淡馬錫計劃將AI投資比例增至15%，其持有Anthropic及OpenAI股份
|貝恩資本高位賣出快閃記憶體晶片廠商鎧俠，八年前投資獲創紀錄回報
|方舟投資伍德賣出阿里巴巴，第三次加倉SpaceX
|國防部表示港澳民眾形容登艦參觀是一堂「行走的國防實踐課」
|內地香港基金互認優化見效，85產品獲批，去年淨申購飆2.3倍
|新界西堆填區雨排水口滲漏垃圾滲濾液，環保署：已被防濁幕堵截
|經絡指首半年新取用按揭保險宗數創近十年同期新低
|甯漢豪闡述「智慧綠色北都」藍圖，涵蓋規劃交通旅遊科技四大範疇
|羅兵咸獲任命為五礦集團旗下京冶香港清盤人
|華富邨兩女打架，53歲女子頭部重傷不治，警拘50歲女子改列謀殺
|金管局對銀行隔夜貸款規模升至近五個月高位
|中銀人壽鄧子平稱探討將AI技術深度融入跨境養老及跨境醫療等業務領域
|據報東鐵線白石角站選址將南移至中大附近，目標2033年通車
|據報高齡商用車司機體檢方案或有變，65歲商用車司機一年一檢改為五年兩檢
|陳浩濂稱管理外判服務時，應派專業人士監督承辦商和其服務
|駿利亨德森團隊指複雜環境創造錯價空間，如AI軟件業超賣個股或成機會
|黃金時代基金會報告指高達53%受訪者認為退休至少需要500萬港元以上，僅15%達標
|第三季中小企領先營商指數微升至44.1，渣打:能源價格上升影響滯後，或對中小企盈利前景帶來壓力
|戴納科技已在香港設立全資子公司，提升國際合作效率
|房委會明早10時舉行「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」攪珠儀式
|市傳有銀行加碼按揭現金回贈，經絡料未來按揭現金回贈仍有上調空間
|政府批白石角及大水坑兩地予港鐵作私人住宅發展，以先建站後建樓模式推展白石角站項目
|東方匯理資產管理料下半年聯儲局維持政策利率不變，投資組合宜提高黃金等佔比
|港大上調全年GDP預測至3.5%至4%，料次季經濟增長4.2%
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