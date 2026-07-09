《日入而息》政府批白石角及大水坑兩地予港鐵作私人住宅發展，晶合集成暗盤收升近12%

政府批白石角及大水坑兩地予港鐵作私人住宅發展，以先建站後建樓模式推展白石角站項目；發展局指白石角車站將建議採用兩層設計，車站上蓋不會有物業發展項目；港鐵(00066)歡迎政府邀請為白石角站項目展開詳細規劃及設計，目標不遲於2033年完成車站工程

晶合集成(02249)暗盤收高近12%，每手賺380元；濱化股份(06745)暗盤潛水逾21%，每手蝕740元

智譜(02513)配股據報獲超購，前20大投資者獲分配八成股份

證監會要求停用一次性密碼，互聯網經紀行虛擬平台須改採防仿冒認證

本港銀行加碼搶按揭業務，據報中銀香港(02388)及恒生回贈最高增至1.4%；市傳有銀行加碼按揭現金回贈，經絡料未來按揭現金回贈仍有上調空間

紫金黃金國際(02259)料上半年純利增約169%至14億美元

TCL電子(01070)預計上半年經調整淨利潤按年升40%至56%

小黃鴨德盈(02250)夥雲港拓「B.Duck」品牌AI陪伴產品，首批產品總投入上限約1000萬人幣；小黃鴨德盈獲許夏林增持逾50萬股，持股量升至66.89%

美的集團(00300)與和記港口簽署諒解備忘錄，深化全球戰略合作夥伴關係

中銀香港特選客戶12個月港元定存高達3.1厘，南商加至3.05厘

港大上調全年GDP預測至3.5%至4%，料次季經濟增長4.2%

中國據報擬允許頭部人工智能企業購買少量英偉達H200芯片

長鑫科技科創板IPO料7月16日開啟申購，擬募資295億人民幣

方舟投資伍德賣出阿里巴巴，第三次加倉SpaceX