恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數268102張減5756張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為268102張，較前減5756張；若計入其他月份的未平倉合約，總數318737張，減866張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/07(四)
|268102
|-5756
|318737
|-866
|08/07(三)
|273858
|12274
|319603
|14906
|07/07(二)
|261584
|2090
|304697
|2284
|06/07(一)
|259494
|25936
|302413
|26536
|03/07(五)
|233558
|-8170
|275877
|-8095
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/07(四)
|101523
|10587
|137495
|13773
|08/07(三)
|90936
|-7259
|123722
|-5659
|07/07(二)
|98195
|-2135
|129381
|-1976
|06/07(一)
|100330
|-2033
|131357
|-1570
|03/07(五)
|102363
|7434
|132927
|7688
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
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