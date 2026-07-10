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期貨新聞

10/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數268102張減5756張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為268102張，較前減5756張；若計入其他月份的未平倉合約，總數318737張，減866張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/07(四)268102-5756318737-866
08/07(三)2738581227431960314906
07/07(二)26158420903046972284
06/07(一)2594942593630241326536
03/07(五)233558-8170275877-8095

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/07(四)1015231058713749513773
08/07(三)90936-7259123722-5659
07/07(二)98195-2135129381-1976
06/07(一)100330-2033131357-1570
03/07(五)10236374341329277688

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

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