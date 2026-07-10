期指高開121點報24098，國指期貨升43點報8026

期指高開121點報24098，國指期貨高開43點報8026，科指期貨高開29點報4757。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票
10/07/2026 09:15
期指高開121點報24098，國指期貨高開43點報8026，科指期貨高開29點報4757。
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