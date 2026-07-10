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10/07/2026 16:31

即月期指最後交易價24158升181點，低水17點

　　即月期指最後交易價24158，升181點，低水17點，暫成交102833張。即月國指期貨最後交易價8028，升45點，低水11點，暫成交126754張。另外，即月科指期貨最後交易價4723，跌5點，高水1點，暫成交188109張。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票

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