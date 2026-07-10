即月期指最後交易價24158升181點，低水17點

即月期指最後交易價24158，升181點，低水17點，暫成交102833張。即月國指期貨最後交易價8028，升45點，低水11點，暫成交126754張。另外，即月科指期貨最後交易價4723，跌5點，高水1點，暫成交188109張。

《經濟通通訊社10日專訊》