【夜期時段】即月期指最新報24177點，升19點，高水2點

即月期指在夜期時段開市報24159點，升1點，低水16點，最新報24177點，升19點，高水2點，合約成交254張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8030點，升2點，低水9點，最新報8035點，升7點，低水4點，合約成交254張。

《經濟通通訊社10日專訊》