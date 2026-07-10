【夜期時段】即月期指最新報24177點，升19點，高水2點

即月期指在夜期時段開市報24159點，升1點，低水16點，最新報24177點，升19點，高水2點，合約成交254張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8030點，升2點，低水9點，最新報8035點，升7點，低水4點，合約成交254張。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票
10/07/2026 17:20
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10/07/2026 16:31 即月期指最後交易價24158升181點，低水17點
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