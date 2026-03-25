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25/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25345點，跌25點，高水9點

　　即月期指在夜期時段開市報25360點，跌10點，高水24點，最新報25345點，跌25點，高水9點，合約成交757張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8581點，跌20點，低水2點，最新報8583點，跌18點，平水，合約成交886張。
《經濟通通訊社25日專訊》

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25/03/2026 09:15  期指高開２１９點報２５１８０，國指期貨升８６點報８５４８

25/03/2026 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６２﹒２５升５６…

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