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【穩醣趨勢: 揀無糖飲品、原型食物，戒澱粉質係咪就得? 】

11/12/2024

【穩醣趨勢: 揀無糖飲品、原型食物，戒澱粉質係咪就得? 】

 

近年需要穩醣的人士越來越多，身邊有不少糖友¤都覺得選擇無糖飲品或原型食物就可以輕鬆穩醣，甚至乾脆戒掉澱粉質，餐餐做「無飯生」。究竟穩醣是否這樣困難？原來市面上有營養品可以幫助控醣，而且配方經專門設計，可保持體內醣分穩定，甚至經臨床實證一日即可見效。究竟穩醣的背後原理是甚麼？以下為大家一一拆解。


拆解穩醣謬誤

揀原型食物可以輕鬆穩醣? 


原型食物是指自然形態的食物，同加工食物不同，沒有任何添加劑。許多糖友¤以為將一日三餐全面選擇原型食物，夠天然便可輕鬆穩醣，實情是，如果沒有正確計算各類營養攝取份量，反而會產生「穩醣危機」。以近年流行的燕麥奶為例，雖然常常被視為健康飲品，但其熱量比豆漿為高，但蛋白質卻不及豆漿的一半，多喝反而有機會導致營養失衡。部份肉類的熱量和脂肪比例較高，就算是原型食物，亦不能過度進食。

 

戒澱粉質，餐餐做「無飯生」 


許多糖友¤視碳水化合物為敵人，其實碳水化合物才是身體器官的重要能量來源，營養師建議一日攝取的碳水化合物應佔總熱量的45-60%。如果糖友¤長期戒口戒得太清，身體缺乏足夠能量和營養，便會感到疲倦或有飢餓感，反而因此進食更多零食，令指數波動。


低糖同低升糖，哪一樣較重要？


了解穩醣，我們必須先認識兩個重要概念。首先是低糖飲食，主要是指減少添加糖的攝入，不僅有助於控制體重，還能有效穩定指數。而升糖指數（GI）是衡量食物對指數影響的重要指標。低GI食物的特性在於能較慢地釋放醣分，從而提供持久的能量。這類食物不僅能幫助穩定指數，更可以增強飽足感，減少饑餓感，從而降低過度進食的可能性。這兩個概念相輔相成，是穩醣的關鍵基礎。要有效穩醣，低糖飲食及低GI食物對於日常穩醣同樣重要。 


精明選擇才能夠有效穩醣


市面上充斥着林林總總營養品代餐，但具備低糖低GI要求，含有肌醇，亦有臨床醫學實證，並符合國際認可糖尿病協會建議的營養品卻少之又少。若果有一隻營養品能夠滿足這些條件，而且可於短時間內令指數得到改善，這便是有效穩醣的精明選擇。


雅培怡保康® 銷量全球1,2 及全港第一 3


最近榮獲「傑出成人控醣營養品」獎項的雅培怡保康® ，配方屬低糖低升糖指數(GI)4的全面均衡控醣營養品，營養組合符合美國糖尿病協會建議5。含18種維他命及礦物質，當中更有4倍肌醇6，配方有助緩慢消化和吸收，穩定體內醣分7。經臨床實證，飲用第1天即有效降低餐後指數8，並在4星期內實現全效穩醣9-10，更有長達4小時的飽腹感11，糖友¤常有的飢餓感或餐與餐之間的「誤食」危機從而減低。


穩醣之路是持久戰，嚴選穩醣最佳拍檔外，糖友¤謹記注重均衡營養，配合健康飲食及適當運動，展開健康生活！

 

登記試飲: https://bit.ly/3DhqUzC

 

受以下條款及細則約束：http://bit.ly/3hUflE3

 

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療及預防任何疾病之用。

 

資料及參考來源：
¤糖友指需要進行低糖飲食人士 
1.    Source: Euromonitor International Limited total global retail sales in 2021 for diabetic diet enhancer drinks that are not marketed as a meal replacement product. Euromonitor and Abbott calculation based in part on Lifestyle Nutrition custom homescan panel database and Health Shopper survey for Abbott’s custom Diabetes Nutrition category for the 52 weeks ending January 2nd 2022 time period Total US All Outlet. Copyright ©️2022 NielsenIQ Consumer LLC. and Euromonitor Passport Consumer Health 2022    
2.    Euromonitor data based on 80 countries covered by Euromonitor in Africa Middle East Asia Pacific Australia Asia Eastern Europe Western Europe Latin America and North America   
3.    根據NielsenIQ 2014年10月至2023年9月全港營養飲品 (特別在包裝上列明是適合關注血糖的人士 / 此產品或有助穩定血糖 / 此產品適用於關注血糖的人士 / 此產品供關注血糖的人士服用,) 零售調查報告 (©️2023 尼爾森公司版權所有)  
4.    GI低升糖: 31(粉裝), 27 (即飲裝); GL低升糖負荷: 8(粉裝), 6 (即飲裝)。 
5.    American Diabetes Association Diabetes Care 2023;46(Suppl.1):S68-S96 符合美國糖尿病協會之膳食纖維、鈉、單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸、反式脂肪酸及飽和脂肪酸建議。  
6.    舊裝每100毫升配方含84毫克肌醇，新裝每100毫升配方含337.9毫克肌醇。
7.    Tey, Siew Ling et al. Frontiers in nutrition vol. 11 1400580. 15 Jul. 2024.
8.    Mottalib et al., Nutrients. 2016 Jul 228(7):443   
9.    Mohan et al., J Assoc Physicians India. 2019 Dec 67(12):25-30   
10.    Peng et al., Br J Nutr. 2019 Mar 14;121(5):560-566    
11.    Devitt et al., Appetitive Response of a Glycemia-targeted specialized-nutrition breakfast in people with type-2 diabetes. Clinical Nutrition Week. 2014. A68 
HKG.2024.56251.GLU

 

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