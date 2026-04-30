寧滬高速(00177)擬斥5億人幣增資紫金信託，維持20%股權

寧滬高速(00177)(滬:600377)公布，為保障在參股公司的股東地位及優化資產配置，擬以自有資金出資5億元（人民幣．下同），參與紫金信託有限責任公司的增資計劃。交易完成後，寧滬高速將維持在紫金信託20%的持股比例。



公司表示，是次增資已於2026年4月29日經董事會批准，將以自有資金現金出資，並按原持股比例參與。交易毋須提交股東大會審議，但仍需取得國資監管部門及國家金融監督管理總局江蘇監管局批准，存在不確定性。



紫金信託現時註冊資本約327.11億元，擬增至約399.99億元，合共新增資本約72.88億元。整體募資規模為25億元，其中部分計入註冊資本，其餘計入資本公積。



增資完成後，寧滬高速持股比例維持20%；大股東南京紫金投資集團持股將由50.67%升至51.37%。其他股東包括三井住友信託銀行及南京新工投資集團等持股比例基本不變，而三胞集團因未參與增資，持股將由3.83%攤薄至3.13%。



公告指出，參與增資有助鞏固公司在紫金信託的股東地位及治理影響力，並優化資產配置，推動交通產業與金融資本協同發展，同時提升投資收益能力。



公司強調，是次投資不會對資產及損益構成重大影響，亦不會改變合併報表範圍。惟交易尚待監管批准，最終能否完成仍存在不確定性，投資者需留意風險。

《經濟通通訊社30日專訊》